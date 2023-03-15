РФ берегла Кинжалы для ударов по важным объектам, но тратит их на трансформаторные будки — Воздушные силы 15 марта, 11:07 РФ применяет ракеты Кинжал для ударов по трансформаторным будкам (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Во время массированной атаки 9 марта Россия применяла ракеты Х-47 Кинжал для ударов по трансформаторным будкам.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, до сентября у РФ было до 50 ракет Кинжал. Их берегли для ударов по важным объектам, командным пунктам и центрам принятия решений.

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«Это мощное оружие, но они не пожалели их на трансформаторные будки 9 марта. Им надо было показать „акт возмездия“ для пропаганды», — сказал Игнат.

В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования, в том числе шесть ракет Кинжал. Силы ПВО уничтожили 34 крылатых, а также четыре из восьми запущенных беспилотников Shahed-136/131.

