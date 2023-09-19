Войска РФ усиливают применение авиации: в ВСУ назвали причину 19 сентября, 11:58 Российский ударный вертолет Ка-52 (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

Войска РФ начали усиливать применение своей авиации, так как не могут понять, на каком направлении ждать очередной активизации движения ВСУ.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Эспресо.

«Враг не прекращает активность по маневрированию силами и средствами, ведение контрбатарейной борьбы и усиливает направление применения авиации. В последние дни враг применяет до десяти управляемых авиабомб, которые направлены в направление Бериславщины», — пояснила она.

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Гуменюк уточнила, российские оккупанты пытаются прицельно бить по сельскохозяйственным мощностям юга, чтобы давить на гражданское население.

«Таким образом оккупанты пытаются останавливать движение Сил обороны, перепрофилируя их на другие направления, поскольку не могут понять откуда ждать очередной активизации нашего движения», — резюмировала она.

ВСУ продолжают контрнаступление. С начала операции Силы обороны Украины освободили 260 кв. км территории на Юге страны и 51 кв. км — на Бахмутском направлении.