Россия пригнала в Керчь десантный корабль, чтобы вывозить из Крыма машины россиян — росСМИ 7 июля, 18:04 Россия перебросила во временно оккупированный Крым десантный корабль (Фото:Astra/Telegram)

Из-за пробок на Керченском мосту Россия перебросила во временно оккупированный Крым десантный корабль. Таким образом страна-агрессор планирует вывозить с украинского полуострова машины россиян.

Об этом сообщает российский ресурс Astra.

«В Керченский морской рыбный порт прибыл большой десантный корабль, который будет доставлять легковые автомобили в порт Кавказ, если ситуация с пробками на Крымском мосту усугубится», — говорится в сообщении.

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Также, по данным российского РБК, в пятницу, 7 июля, образовалась очередь на Крымском мосте со стороны Керчи.

Сообщалось, что проезда ожидают около 260 машин, время в очереди может составить более часа.



Ранее заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков говорил, что коллаборанты из Крыма вывезли свои семьи в Россию и ездят к ним на выходные.

Российским министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что хочет отправить в Крым два десантных корабля, чтобы перевозить автомобили россиян через Керченскую переправу.