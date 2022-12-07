В ОК Юг объяснили, для чего РФ придерживала иранские дроны 7 декабря, 15:16 Россия придерживала иранские дроны с определенной целью, заявили в ОК Юг (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Россия могла придерживать иранские дроны для нанесения «закрепляющих ударов» по инфраструктуре Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, отсутствие ударов не всегда означает, что оружие закончилось.

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«Они держали эти дроны, вероятно, для „закрепляющих ударов“ по инфраструктуре. Они продолжают способы техногенного террора и пытаются создать энергетический кризис в Украине», — подчеркнула Гуменюк.



В ночь на среду, 7 ноября РФ впервые за три недели применила иранские дроны Shahed для ударов по Украине.

Поздно вечером 6 декабря оккупационные войска РФ атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Один иранский беспилотник сбили на севере Житомирской областью.

По данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники сбили 14 иранских дронов Shahed-136.

Инфографика: НВ