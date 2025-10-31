Россияне в ночь на 31 октября атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумщины и Харьковщины (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)

В ночь на пятницу, 31 октября, российские войска прицельно ударили по железнодорожной инфраструктуре Сумской и Харьковской областей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, публикуя фото последствий атаки.

По его словам, в Сумах повреждено депо Укрзализныци, которое обеспечивает ежедневное сообщение с Сумами и всем регионом.

«Здесь готовят к рейсу вагоны, проводят им технический осмотр — абсолютно гражданское предприятие, которое работает для пассажиров. Массированный налет шахедов уничтожил большинство рабочих помещений, поврежден и состав поезда Сумы — Киев», — сообщил Кулеба.

В результате масштабной атаки никто из людей не пострадал, работники заблаговременно перешли в укрытие.

Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Фото: Алексей Кулеба / Telegram

«Сумчане, которые около семи утра ждали отправления своего поезда в столицу, вовремя отправились в Киев, минута в минуту был подан резервный состав из другого региона», — подчеркнул Кулеба.

Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Кроме того, во время атаки российский беспилотник попал в многоэтажку, в результате чего загорелись пять квартир и семь балконов.

Известно о 12 пострадавших.

«На Харьковщине повреждены железнодорожная инфраструктура в Лозовой. Там поезда курсируют по измененному маршруту, есть задержки», — сообщил Алексей Кулеба о ситуации в Харьковской области после вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру.

Также в течение ночи россияне обстреливали критическую и гражданскую инфраструктуру, жилые дома в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях.

Ранее 31 октября Укрзализныця сообщила об очередной тяжелой ночи для железнодорожников. Отмечалось, что в Сумах РФ ударила по пассажирскому депо — повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав.

Кроме того, в результате ночной атаки повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой Харьковской области.