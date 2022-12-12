Россия использует для ударов ракеты, которые ей передала Украина в 90-х — разведка 12 декабря, 15:25 Ракеты были переданы РФ в рамках Будапештского меморандума (Фото:Полиция Киевской области)

Россия использует для массированных ударов по украинской территории ракеты Х-55, которые Украина передала ей в 1990-х годах в рамках Будапештского меморандума.

Об этом в интервью The New York Times заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, эти ракеты были изготовлены в 1970-х годах для несения ядерной боеголовки.

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Сейчас РФ сняла с них ядерный заряд и использует их, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО.

«Сначала запускается ракета Х-55, мы реагируем на нее. Это как ложная цель», — отметил Скибицкий.

После срабатывания ПВО, российские бомбардировщики запускают более современные ракеты.

Также украинская разведка выяснила, что как минимум три ракеты были изготовлены в Украине.

Кроме того, Скибицкий сказал, что существует вероятность того, что самолеты, с которых запускались эти ракеты, тоже принадлежали Украине. Их тоже передали РФ в 1990-х годах.

Ранее Скибицкий заявлял, что с начала полномасштабной войны российские оружейные заводы смогли изготовить 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования Калибр.

В месяц РФ может производить около 40 новых ракет, добавил Скибицкий.

