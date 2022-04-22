Оккупанты предложили украинцам зеленый коридор из Азовстали и сразу начали обстрел из Градов — советник мэра Мариуполя 22 апреля, 18:17 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают замалчивать тот факт, что на завод находятся более 1000 мирных жителей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты в Мариуполе предложили открыть зеленый коридор для украинцев на заводе Азовсталь и одновременно начали обстрел предприятия из Градов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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«Россияне с утра начали обстрел территории Азовстали из РСЗО Град. Одновременно предложив зеленый коридор», — написал он в Telegram.

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Андрющенко добавил, что оккупанты продолжают замалчивать тот факт, что на завод находятся более 1000 мирных жителей. Также российская пропаганда фиксировала обстрелы предложенного зеленого коридора, сказал он.

«Зеленый коридор россиян — коридор смерти. МраZоты. Ярость. Просто ярость», — заявил он.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны возле завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

22 апреля представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

МИД Украины подчеркивал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, запертых в укрытиях на заводе, срочно необходим гуманитарный коридор.

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