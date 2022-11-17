Войска РФ повторно ударили по Харьковской области: зафиксировано четыре «прилета» по объекту критической инфраструктуры — глава ОВА 17 ноября, 13:21 Спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов РФ (Фото:ГСЧС)

Днем в четверг, 17 ноября, войска РФ повторно ударили по объекту критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, было зафиксировано еще четыре удара. Информация о последствиях вражеской атаки пока уточняется.

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Глава ОВА также уточнил, что спасатели и газовики продолжают ликвидировать последствия ударов по Изюмскому району, которые были ранее утром. На объекте есть возгорание и повреждения.

Энергетики также ликвидируют последствия ударов россиян, которые были накануне. На данный момент в Харьковской области около 20 тысяч абонентов остаются без света, это часть Изюмского и Купянского районов.

Утром 17 ноября Россия начала снова наносить ракетные удары, есть попадания по инфраструктурным объектам в Днепре и Одесской области. В ряде областей работает ПВО.

В Днепре ракеты попали в промышленное предприятие, пострадали 14 человек, среди них — ребенок.

Над Киевом сбили крылатые ракеты оккупантов и дроны-камикадзе.

Оккупанты также нанесли удар по критической инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области. В результате атаки пострадали трое работников, их госпитализировали.



