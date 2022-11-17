Войска РФ повторно ударили по Харьковской области: зафиксировано четыре «прилета» по объекту критической инфраструктуры — глава ОВА
Спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов РФ (Фото:ГСЧС)
Днем в четверг, 17 ноября, войска РФ повторно ударили по объекту критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, было зафиксировано еще четыре удара. Информация о последствиях вражеской атаки пока уточняется.
Глава ОВА также уточнил, что спасатели и газовики продолжают ликвидировать последствия ударов по Изюмскому району, которые были ранее утром. На объекте есть возгорание и повреждения.
Энергетики также ликвидируют последствия ударов россиян, которые были накануне. На данный момент в Харьковской области около 20 тысяч абонентов остаются без света, это часть Изюмского и Купянского районов.
Утром 17 ноября Россия начала снова наносить ракетные удары, есть попадания по инфраструктурным объектам в Днепре и Одесской области. В ряде областей работает ПВО.
В Днепре ракеты попали в промышленное предприятие, пострадали 14 человек, среди них — ребенок.
Над Киевом сбили крылатые ракеты оккупантов и дроны-камикадзе.
Оккупанты также нанесли удар по критической инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области. В результате атаки пострадали трое работников, их госпитализировали.