Войска РФ повторно ударили по Купянску: снаряд попал в жилой дом 21 февраля, 15:12 Российские оккупанты обстреливают жилые дома в населенных пунктах Харьковской области (Фото:Прокуратура Харьковской области)

Днем во вторник, 21 февраля, войска РФ повторно ударили по Купянску, вражеский снаряд попал в частный жилой дом.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, в результате атаки ранение получил 68-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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Российские оккупанты также обстреляли населенные пункты Двухречное и Волчанск.

«Бьет исключительно по частному жилому сектору. Повреждены несколько домов», — резюмировал Синегубов.

РФ ударила по Купянску вечером 20 февраля. В результате атаки российских оккупантов повреждены заведение дошкольного образования и спортивный объект.

6 февраля Синегубов сообщил, что российские оккупанты накапливают технику на Купянском направлении.

Перед этим министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.