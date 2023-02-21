Войска РФ повторно ударили по Купянску: снаряд попал в жилой дом
Российские оккупанты обстреливают жилые дома в населенных пунктах Харьковской области (Фото:Прокуратура Харьковской области)
Днем во вторник, 21 февраля, войска РФ повторно ударили по Купянску, вражеский снаряд попал в частный жилой дом.
Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, в результате атаки ранение получил 68-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Российские оккупанты также обстреляли населенные пункты Двухречное и Волчанск.
«Бьет исключительно по частному жилому сектору. Повреждены несколько домов», — резюмировал Синегубов.
РФ ударила по Купянску вечером 20 февраля. В результате атаки российских оккупантов повреждены заведение дошкольного образования и спортивный объект.
6 февраля Синегубов сообщил, что российские оккупанты накапливают технику на Купянском направлении.
Перед этим министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.