РФ потратила значительную часть своих высокоточных управляемых боеприпасов — Reuters 12 октября, 18:25 Последствия российских ракетных ударов по Киеву, 10 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия израсходовала значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину, заявил высокопоставленный представитель НАТО, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что Россия не может производить все виды боеприпасов из-за санкций Запада.

«Ее промышленность не может производить все виды боеприпасов и систем вооружения из-за западных санкций», — заявил он.

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Также чиновник сказал, что не знает, сколько времени нужно России, чтобы мобилизовать 300 тысяч военнослужащих в рамках «частичной» мобилизации в РФ.

«Это может занять несколько месяцев», — добавил представитель НАТО.

Аналитик CIT Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал, что в России заканчиваются высокоточные ракеты. Это связано с тем, что до 10 октября в организации считали, что особым случаем, для которого Россия хранит запас ракет Калибр должно быть какое-то непосредственное вмешательство стран НАТО в конфликт на стороне Украины, чтобы нанести неядерные удары по центрам логистики НАТО, но оказалось, что эти ракеты РФ может использоваться и для убийства украинцев.

