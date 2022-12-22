«100 тысяч „хороших“ россиян». Соцсети отреагировали мемами на новости о колоссальных потерях РФ в войне против Украины

22 декабря, 11:54
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Соцсети взорвались мемами о 100 тысячах ликвидированных в Украине оккупантов (Фото:Радио Свобода)

Соцсети взорвались мемами о 100 тысячах ликвидированных в Украине оккупантов (Фото:Радио Свобода)

Утром в четверг, 22 декабря, Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину войска РФ потеряли более 100 тысяч убитыми.

Пользователи соцсетей в Украине встретили эту новость многочисленными мемами. Многие не скрывали свою радость от потерь врага.

https://twitter.com/narik_aliev/status/1605828403067699200
https://twitter.com/EX_Dovzhenko/status/1605832401703182337
https://twitter.com/chytay_ua/status/1605813938234327040

Нередко на мемах фигурировал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Видео дня

https://www.facebook.com/Zhuravelll/posts/pfbid0HWxC484Qb4xE8SFdmCgAvrn79KiVEZWKJCR8URtqGrbpUsfLvFEb9j5hdXGvt945l
https://www.facebook.com/ravchev/posts/pfbid02ZHNGoqZCPoaUz6c1pvcX9XudpJ2y8hpmvE3sTVs4QjgfjJFP4LCdqgPbFxWRV5QUl
https://twitter.com/igorlachenkov/status/1605823244279300096

Украинцы также делились амбициозными целями, намекая на день, когда оккупационная армия РФ потеряет миллион своих военных.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/pfbid0djYMEAeaVSonZJHhEjqEHWPtNwX813wRFz2nSxasBvmyDpcqGRnNv1WuQPSShsX4l

За почти десять месяцев войны России против Украины Кремль потерял 100 400 военных своей армии. ВСУ также уничтожили более 3000 танков российских оккупантов и почти 6000 бронемашин.

За это время российский диктатор Владимир Путин менял цели войны в Украине несколько раз. При этом армия РФ потерпела поражение на севере Украины, а также в Харьковской области и на правом берегу Херсонской области.

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Оккупанты сосредоточили свои силы на боях за Донбасс, а также терроризируют мирное население по всей Украине, наносят ракетный удары по гражданской и критической инфраструктуре.

Издание NYT сообщало, что Путин готов жертвовать большим количеством своих солдат и ресурсов ради победы над Украиной. Отмечалось, что он готов смириться с гибелью или ранением до 300 000 российских военнослужащих, что примерно в три раза превышает его вероятные потери на данный момент.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Реакция соцсетей Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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