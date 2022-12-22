«100 тысяч „хороших“ россиян». Соцсети отреагировали мемами на новости о колоссальных потерях РФ в войне против Украины 22 декабря, 11:54 Соцсети взорвались мемами о 100 тысячах ликвидированных в Украине оккупантов (Фото:Радио Свобода)

Утром в четверг, 22 декабря, Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину войска РФ потеряли более 100 тысяч убитыми.

Пользователи соцсетей в Украине встретили эту новость многочисленными мемами. Многие не скрывали свою радость от потерь врага.

Нередко на мемах фигурировал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

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Украинцы также делились амбициозными целями, намекая на день, когда оккупационная армия РФ потеряет миллион своих военных.

За почти десять месяцев войны России против Украины Кремль потерял 100 400 военных своей армии. ВСУ также уничтожили более 3000 танков российских оккупантов и почти 6000 бронемашин.

За это время российский диктатор Владимир Путин менял цели войны в Украине несколько раз. При этом армия РФ потерпела поражение на севере Украины, а также в Харьковской области и на правом берегу Херсонской области.

Оккупанты сосредоточили свои силы на боях за Донбасс, а также терроризируют мирное население по всей Украине, наносят ракетный удары по гражданской и критической инфраструктуре.

Издание NYT сообщало, что Путин готов жертвовать большим количеством своих солдат и ресурсов ради победы над Украиной. Отмечалось, что он готов смириться с гибелью или ранением до 300 000 российских военнослужащих, что примерно в три раза превышает его вероятные потери на данный момент.