Гиркин заявил, что ВС РФ пытались проехать по Антоновскому мосту и потеряли Тигра 5 сентября, 12:58 Российский террорист Игорь Гиркин признал, что проезд по Антоновскому мосту невозможен (Фото:Медиазона)

Из-за масштабных разрушений Антоновского моста во временно оккупированном РФ Херсоне российские войска потеряли бронеавтомобиль Тигр.

Об этом сообщил бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин.

По его словам, инцидент произошел несколько дней назад, когда оккупанты решили проверить надежность моста после череды ударов украинских военных реактивными системами залпового огня HIMARS.

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«ВСУ сумели уничтожить ВСЕ стационарные переправы до состояния невозможности переезда по ним даже легкой военной техники. Вчера при попытке преодолеть мост в Херсоне провалился бронеавтомобиль Тигр», — рассказал Гиркин у себя в соцсетях.

При этом он отметил, что украинские войска продолжают также наносить удары по понтонным и паромным переправам, которые ВС РФ пытается навести через Днепр на южном направлении, чтобы обеспечить снабжение своей группировки, застрявшей на правом берегу.

«Это создает существенные затруднения в снабжении нашей заднепровской группировки, которые будут нарастать по мере исчерпания накопленных запасов боеприпасов и снаряжения», — добавил российский террорист.

Инфографика: Peter79233966/Twitter

ВСУ продолжают держать Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить стратегически важные для них переправы.

Таким образом они лишили российские войска возможности перебрасывать свои силы, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе на фоне контрнаступления украинской армии, начавшегося 29 августа.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о ходе операции стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе стратегически важного Высокополья.

Кроме того, из-за контрнаступления Сил обороны российские оккупанты не могут провести свойпсевдо референдум о «присоединении» временно подконтрольных им территорий Украины к РФ.

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