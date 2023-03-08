За сутки на Донбассе ВСУ уничтожили пять новейших российских танков Т-90

8 марта, 13:20
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РФ потеряла пять новейших танков Т-90 на Донбассе (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

РФ потеряла пять новейших танков Т-90 на Донбассе (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

В последние несколько недель оккупанты пытаются активизировать наступательные действия на Лиманско-Купянском направлении с применением бронетехники, но при этом теряют ее в больших количествах.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

«Лиманско-Купятнское направление в течение последних нескольких недель является проявлением активности врага. Он пытается там атаковать нас в районе Белогоровки, Невского Федоровки, терпит неудачи. И что характерно, кроме значительного артиллерийского огня (за сутки 280 обстрелов) он пробует там использовать бронетехнику, в отличие от Бахмутского направления, и постоянно ее теряет», — сказал Череватый.

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По его словам, за последние сутки на этом участке РФ потеряла шесть танков, пять из них — новейшие Т-90, боевую машину пехоты и два артиллерийских склада.

https://www.youtube.com/watch?v=SYjPaEvQVk0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Танки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские танки Т-90 Война России против Украины

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