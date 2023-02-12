Россия, вероятно, за последние две недели понесла наибольшие потери от 24 февраля — британская разведка 12 февраля, 10:00 Потери РФ на войне в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

За последние две недели Россия, по всей вероятности, потеряла наибольшее количество своих солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.



Британские разведчики отметили, что ежедневную статистику, публикуемую Генштабом ВСУ, Минобороны Британии проверить не может, но тенденции, иллюстрирующие данные Украины, вероятно, точны.

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Сообщается, что средний показатель за последние семь дней составил 824 жертвы среди российских военных в день, что в четыре раза превышает показатель, сообщенный за июнь-июль 2022 года.

В разведке Британии подчеркнули, что рост потерь россиян, вероятно, связан с рядом факторов, включая нехватку подготовленных профессионально кадров, координации и ресурсов на фронте – примером этого являются Угледар и Бахмут.

Как сообщает Генштаб ВСУ, 10 февраля в Украине ликвидировали около 900 российских оккупантов. Общие потери РФ в войне против Украины превысили 137 тысяч военных.