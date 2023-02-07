Оккупанты потеряли 25 танков за 48 часов: Генштаб показал видео уничтожения одного из них 7 февраля, 11:03 За двое суток ВСУ уничтожили 25 российских танков (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска за прошедшие двое суток потеряли 25 своих танков.

Об этом сообщает Генштаб на своей странице в Facebook и публикует видео уничтожения одного из вражеских танков.

«Конкретно этот — уничтожили воины 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

Также Генштаб напоминает, что в течение двух суток было ликвидировано около 1900 российских захватчиков.

А за минувшие сутки зафиксировали рекорд — 1030 уничтоженных оккупантов.

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