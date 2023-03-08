Оккупанты пошли в наступление в Харьковской области и отступили с потерями — глава ОВА 8 марта, 10:10 Оккупанты пытались наступать в Харьковской области (Фото:Генштаб)

В Харьковской области российские оккупационные войска предприняли неудачную попытку наступления в направлении села Гряниковка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Враг пытался идти в наступление в районе Гряниковки, но отступил с потерями», — написал он.

По словам главы ОВА, за минувшие сутки оккупанты обстреляли не менее 18 населенных пунктов в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах области.

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Под интенсивным вражеским огнем из минометов, РСЗО танков и боевой авиации находились пгт Двуречная Купянского района и город Волчанск Чугуевского района.

По данным Генштаба, войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Силы обороны за сутки отразили более 100 вражеских атак.