Оккупанты не возвращают родителям около 300 детей, вывезенных с оккупированных территорий Запорожской области — мэр Мелитополя 28 октября, 12:10 Оккупанты также планируют вывозить детей из Мелитополя (Фото:inform.zp.ua)

Российские оккупанты не возвращают родителям детей, которых вывезли с оккупированных территорий Запорожской области под предлогом каникул.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров проекту Радио Свобода Новости Приазовья.

«У нас уже есть факт, когда из Энергодара, Каменки, Водяного вывезли более 300 детей под видом каникул в Краснодарский край и так их не вернули. Должны были вернуть неделю назад, но на этой неделе вышли к родителям и сказали: «Давайте нам зимние вещи для них, пока они возвращаться не будут», — отметил он.

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Федоров добавил, что со следующей недели каникулы объявляют в школах Мелитополя оккупанты также пытаются забрать детей в Краснодарский край и оккупированный Крым.

Федоров рассказал, что родителям говорят о вывозе детей на каникулы на неделю.

«Родители в большинстве своем дают согласие, но когда понимают, что нужно как-то возвращать детей, то они едут непосредственно в этот Краснодарский край или Крым и начинают искать своих детей», — резюмировал он.

В начале сентября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ депортировала в свою страну более семи тысяч украинских детей. Пока Киеву удалось вернуть только 51 несовершеннолетнего.

«Россия делает все, чтобы наши дети не возвращались к нам, даже упростили свое законодательство относительно усыновления», — отметил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях и использовала эти методы во время войны в Чечне.

Оккупанты также вывозят детей с захваченных территорий херсонской и Запорожской областей, аргументируя это «отдыхом» и «эвакуацией».