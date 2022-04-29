Военные преступления в РФ. Оккупанты под Мариуполем привлекают местных жителей к захоронению погибших украинцев в братских могилах — мэр 29 апреля, 18:33 Цей матеріал також доступний українською Разрушения в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что оккупанты привлекают украинцев к захоронению погибших в осадном городе мирных жителей в братских могилах.

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«Вторая мировая война за два года забрала жизни более 10 тысяч мирного населения Мариуполя. А эта разрушительная, очень тяжелая и печальная… война забрала жизни уже 20 тысяч человек. Это больше чем за два года фашисты убили в городе Мариуполь», — сказал он во время брифинга.

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Бойченко подчеркнул, когда россияне увидели реакцию мирового сообщества на Бучу и Ирпень, они приняли решение прятать следы своих военных преступлений в братских могилах вокруг Мариуполя.

«Они привлекают местное население участвовать в захоронении этих военных преступлений. Их привлекают российские фашистские войска и «руководство» так называемой «ДНР», — сказал он.

Бойченко напомнил, что вокруг Мариуполя находятся три братские могилы, возле поселков Мангуш, Старый Крым и Виноградное.

21 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что оккупанты могли похоронить в поселке Мангуш от 3 до 9 тысяч жителей города. Об этом свидетельствует сопоставление спутниковых снимков Maxar с аналогичными снимками в Буче, где были обнаружены тела 70 человек.

Второе вероятное массовое захоронение мирных мариупольцев находится возле кладбища в селе Виноградное на окраине города. Там могут быть похоронены по меньшей мере тысяча человек.

Третье место массового захоронения, вероятно, находится в поселке Старый Крым в 5 км от Мариуполя.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, 95% зданий уничтожено российскими обстрелами. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

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