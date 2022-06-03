Войска РФ планируют усилить свой режим в Мариуполе для поиска проукраинских жителей — советник мэра

3 июня, 19:07
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Разрушенный театр в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Разрушенный театр в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Оккупанты в Мариуполе планируют остановить перемещение мирных жителей между районами и запретить выезд из захваченного города. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко в Telegram.

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«Вчера на большом совещании российских военных, донецких оккупационных властей и коллаборантов Мариуполя было принято решение о необходимости усиления режима фильтрации. Де-факто решили путем процедурной затяжки остановить перемещение между районами города и остановить выезд из него», — пишет он.

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По его словам, войска РФ приняли такое решение по двум причинам: рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украину. Поэтому оккупанты усилят карательно-розыскные отряды и процесс поиска проукраинский жителей, добавил Андрюшенко.

«Мариупольцы — не возвращайтесь. Ни в коем случае. Кто в городе — бежит даже через Россию в дружественные страны. Дальше будет жестче», — призвал он.

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Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Войска РФ Война в Украине

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