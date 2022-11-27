Россия готовит новую волну скрытой мобилизации, ВСУ ударили по оккупантам в Запорожской области — сводка Генштаба

27 ноября, 07:18
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Российские призывники в Омске, 10 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российские призывники в Омске, 10 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российские оккупанты планируют провести очередную волну скрытой мобилизации в РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на воскресенье, 27 ноября.

Там рассказали, что сейчас продолжаются подготовительные мероприятия, а скрытая мобилизация должна начаться с 10 декабря.

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Также в Генштабе подтвердили огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы оккупантов в районах Мелитополя, Пологов и Михайловки Запорожской области. Потери россиян составили более 100 человек ранеными, уничтожены около десяти единиц военной техники разных типов и два склада боеприпасов.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки армии РФ в районах пяти населенных пунктов: Стельмаховки и Белогоровки Луганской области, Марьинки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой.

Представители российских властей, включая министра обороны Сергея Шойгу и кремлевского диктатора Владимира Путина, в конце октября заявили об «окончании мобилизационных мер». По их словам, в армию призваны 300 тысяч человек и новых призывов не будет. Однако указ о мобилизации не отменен.

Важные истории сообщили, что согласно прогнозам Кремля, потери убитыми и ранеными среди мобилизованных, брошенных на войну против Украины, к лету следующего года достигнут 100 тысяч человек. Их заменят солдатами срочной службы.

В разведке Британии рассказали, что мобилизованные россияне на фронте в Украине сталкиваются с рядом проблем, а воевать отправляют и тех, у кого есть серьезные хронические заболевания.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Мобилизация Запорожская область Генштаб Мелитополь Война России против Украины мобилизация в России

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