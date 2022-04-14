Российские военные планировали захватить Киев под видом учений — разведка 14 апреля, 12:41 Цей матеріал також доступний українською Киев (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские военные преследовали цель захватить Киев под видом проведения стратегических военных учений.



Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении украинской разведки, пишет Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Об этом говорится в боевом распоряжении командира 96-й отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа РФ.

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«В частности группировка российских войск „Центр“, действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева», — говорится в сообщении.

Как пишут ГУР, в документе есть определенные этапы проведения наступления и задания для личного состава бригады.

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