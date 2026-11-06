Россия перебросила более тысячи военнослужащих на временно оккупированную часть Херсонской области, воспользовавшись режимом тишины во время гуманитарной миссии в Олешках .

Об этом редакции проекта Радио Свобода Крым.Реалии сообщили в 34-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС ВСУ.

Начальник отделения беспилотных систем 34-й бригады Ярослав Мороз рассказал, что украинские военные не исключают подготовки армии РФ к наступлению на Херсон, однако Силы обороны готовы к любым попыткам продвижения противника.

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По его словам, российские силы сосредоточились на тех позициях, с которых их выбивали последние полгода. Они приблизились к линии соприкосновения фактически на 20 километров. До введения режима тишины ситуация на левобережье Херсонской области была иной: ВСУ расширили зону поражения, оттеснили россиян и перерезали их логистику.

Мороз говорит, что морские пехотинцы пока не наблюдали массированных попыток штурма — фиксируются лишь отдельные перемещения противника.

«Они прибыли просто на машинах, как это было в 2022 году, а затем, когда машины уезжали — а мы всё это отслеживали, — выяснилось, что выехало гораздо меньше машин и гораздо меньше личного состава. Массированных попыток штурма еще не было, наблюдались лишь отдельные перемещения. Все эти перемещения были пресечены, а личный состав — ликвидирован. Массированных штурмовых действий в данный момент нет. Но мы к ним готовы», — отметил военный.

Мороз говорит, что российские оккупанты завезли большое количество оборудования и боеприпасов в Олешковскую больницу, зная, что ВСУ не будут атаковать это здание, поскольку там лечатся местные жители.

Во время гуманитарной миссии в течение нескольких дней в Сети распространялись сообщения о том, что российские оккупанты могут использовать режим тишины для создания новых огневых точек, ротации военнослужащих и пополнения боеприпасов на левом берегу Херсонской области. В частности, 2 октября телеканал Sky News обнародовал фото и видео подобных действий.

Кроме того, в Генштабе ВСУ заявили, что российские войска использовали гуманитарную паузу для усиления своих позиций. За это время украинские военные зафиксировали ротацию российских подразделений, укрепление позиций, развертывание дополнительных средств борьбы с беспилотниками на дорогах и наращивание логистики.

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В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что не фиксировал никаких доказательств таких действий.

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время было проведено разминирование путей и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей. Агентство AFP со ссылкой на украинских официальных лиц писало, что Россия отказалась от предложения Украины продлить режим тишины.

1 ноября первая леди Мелания Трамп написала в социальной сети X, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области прошла успешно.

Лубинец сообщил, что в рамках договоренностей со страной-агрессором обе стороны не разглашают количество тех, кто выехал в Россию или в Украину.