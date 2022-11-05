РФ перебросила к Сватово неподготовленных мобилизованных и несет значительные потери — Гайдай 5 ноября, 05:26 Мобилизированные оккупанты большей частью неподготовлены (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Войска России перебросили на участок вблизи Сватово и Кременной в Луганской области новые резервы мобилизованных россиян. В основном это не подготовленные оккупанты, которые часто погибают.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Несмотря на большое количество личного состава захватчиков, ВСУ продвигаются вперед.

По его словам, ситуация в этом направлении — очень сложная и напряженная.

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«Достаточно огромное количество этих горе-вояк. Почему так говорю? Они все равно смертельно опасны, потому что их много. Но какой-то военной науки они не знают, не владеют, не обучены, но их очень много», – рассказал Гайдай.

Во время визита на передовую Гайдай общался с украинскими солдатами, которые рассказали, что оккупанты не меняют тактики. Они несколько часов ведут мощный обстрел, затем направляют взвод солдат, все они погибают и ситуация повторяется.

"То есть следующие волны просто идут по своим собственным бойцам, труппами которых завалены все лесопосадки", - отметил глава ОВА.

Гайдай добавил, что оккупанты не волнуются за своих раненых или убитых военных.

"Не всех бросают, но и забирают не всех. Потому что это опасно – идет наступление ВСУ, идут обстрелы, боевые действия, поэтому многих просто бросают», – сообщил чиновник.