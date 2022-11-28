РФ перебросила в Беларусь зенитные комплексы Тор — Беларускі Гаюн 28 ноября, 18:42 ЗРК Тор-М2 (Фото:Беларускі Гаюн)

Российские войска перебросили в Беларусь крупный эшелон с военной техникой: не менее 15 единиц ЗРК Тор-М2 и 10 единиц инженерной техники.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Эшелон отправился с железнодорожной станции Ейск Краснодарского края РФ 25 ноября. Уже в понедельник, 28 ноября, в 10:00 он был замечен на станции Орша-Центральная Витебской области Беларуси.

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Пунктом назначения данного эшелона является железнодорожная станция Лесная Брестской области. По ряду источников, это не последний воинский эшелон с ЗРК Тор-М2, которые оккупанты перебрасывают в Беларусь.

По данным украинской разведки, информация о том, что Беларусь якобы намерена вступить в войну против Украины, распространяется специально. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что такие фейки выгодны России.