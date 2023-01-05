В Воздушных силах прокомментировали переброску в Беларусь российского «самолета-наводчика»
Воздушные силы объяснили прилет в Беларусь российского «самолета-наводчика» (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)
В Воздушных силах прокомментировали прилет в Беларусь российского самолета ДРЛО А-50У, который помогает наводить цели для воздушных атак.
Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, РФ использует самолеты подобного типа давно. Он помогает проводить радиолокационную разведку на территории Украины.
«Но он не явился ниоткуда. Он всегда был там. Был, и не только там, но и на других аэродромах этих самолетов есть у них много», — сказал он.
Сходные самолеты есть у союзников Украины. Они помогают сканировать территорию по радиусу и видеть, что происходит в воздушном пространстве.
Ранее мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия перебросила в Беларусь свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Последний раз он был в Беларуси в первый день российского полномасштабного вторжения 24 февраля.
По данным группы, борт Ил-76 А-50У с регистрационным номером RF-50608 приземлился в Мачулищах 3 января в 21:25.
Группа напомнила, что 30 декабря из Беларуси в Россию улетел Ил-76 А-50У Сергей Атаянц с регистрационным номером RF-93966.