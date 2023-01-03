РФ перебросила в Беларусь самолет, который использовала в начале вторжения — Беларускі Гаюн
В прошлый раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)
Россия перебросила в Беларусь свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Последний раз он был в Беларуси в первый день российского полномасштабного вторжения 24 февраля.
Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.
По данным группы, борт Ил-76 А-50У с регистрационным номером RF-50608 приземлился в Мачулищах в 21:25.
Отмечается, что в прошлый раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.
Группа напомнила, что 30 декабря из Беларуси в Россию улетел Ил-76 А-50У Сергей Атаянц с регистрационным номером RF-93966.
23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению нет.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в феврале 2023 года страна-агрессор может пойти в новое большое наступление.
В частности, оно может начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.
27 декабря спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на территории Беларуси не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.