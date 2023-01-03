РФ перебросила в Беларусь самолет, который использовала в начале вторжения — Беларускі Гаюн

3 января, 23:06
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В прошлый раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)

В прошлый раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)

Россия перебросила в Беларусь свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Последний раз он был в Беларуси в первый день российского полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

По данным группы, борт Ил-76 А-50У с регистрационным номером RF-50608 приземлился в Мачулищах в 21:25.

Отмечается, что в прошлый раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.

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Группа напомнила, что 30 декабря из Беларуси в Россию улетел Ил-76 А-50У Сергей Атаянц с регистрационным номером RF-93966.

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23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению нет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в феврале 2023 года страна-агрессор может пойти в новое большое наступление.

В частности, оно может начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.

27 декабря спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на территории Беларуси не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.

https://www.youtube.com/embed/272ySMbiSjk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Беларусь Вторжение Войска РФ

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