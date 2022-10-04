Россия перебрасывает в Украину росгвардейцев из Сибири и военных из Сирии — Генштаб 4 октября, 08:01 РФ перемещает в зону боевых действий в Украину Росгвардию из Сибири и свой контингент из Сирии (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Военное руководство РФ приняло решение о перемещении в район ведения боевых действий в Украине дополнительных подразделений.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 4 октября.

По данным ГШ, в Украину будут перемещены подразделения войск Росгвардии, базирующихся в административных границах сибирского военного округа, а также контингент российских войск в Сирии.

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Генштаб также сообщил, что в городе Тверь из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, привлеченных к войне в Украине, в военной академии воздушно-космической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах.