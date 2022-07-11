РФ перебрасывает технику из Беларуси в Луганскую область — Беларускі Гаюн

11 июля, 17:21
Точка-У в Луганской области (Фото:Коллаж Беларускі Гаюн / Telegram)

Точка-У в Луганской области (Фото:Коллаж Беларускі Гаюн / Telegram)

Россия перебрасывает технику в Луганскую область, используя территорию Беларуси в качестве плацдарма. Журналисты Беларускі Гаюн показали, как конкретно это может происходить на примере одного ТРК Точка-У.

По информации журналистов, рядом с автостанцией Лутугино была замечена российская военная техника.

«Вчера утром рядом с автостанцией Лутугино (Луганская область, Украина) было замечено передвижение военной техники, вся она была с характерной отметкой V на кузове. В колонне на видео можно увидеть шесть единиц тактических ракетных комплексов Точка-У», — говорится в сообщении.

Видео дня

30 марта большое количество техники, в том числе и ТРК ‎Точки-У, были замечены движущимися по направлению в Гомель. Также известно, что в июне-июле в Гомель неоднократно прилетали Ан-124 ВКС РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=KhEPVN8E_5U
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Луганская область Война России против Украины

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