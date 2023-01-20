Российские оккупанты изменили тактику перемещения военной техники в Мариуполе 20 января, 09:13 Войска РФ активизировали переброску своей техники через Мариуполь (Фото:Скриншот видео Петр Андрющенко/Telegram)

Российские оккупанты решили изменить тактику для перемещения техники в Мариуполе, чтобы избежать ее фиксации.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.

По его словам, на Бердянское направление вражескую технику перемещают в ночное время во время действия комендантского часа.

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Техника РФ, которая заходит на Донецкое направление, вообще обходит Мариуполь.

«Однако наблюдаем опрокидывание военных с Бердянского направления на Донецкой через город. Вчера около 20 грузовиков с живой силой и БК через город из Бердянского направления на Донецкий», — резюмировал он.

Ранее Андрющенко сообщал, что в Мариуполь начали прибывать российские оккупанты в грузовиках.

17 января в городе было зафиксировано движение танков и грузовиков в большом количестве.