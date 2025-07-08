«Константиновка уже прифронтовой город». Сейчас РФ сфокусировалась на захвате всей Донецкой области: каковы их шансы на успех — Нарожный

8 июля, 15:27
Поделиться:
Боевая работа артиллеристов отдельной артиллерийской бригады НГУ (Фото: Отдельная артиллерийская бригада НГУ/Facebook)

Боевая работа артиллеристов отдельной артиллерийской бригады НГУ (Фото: Отдельная артиллерийская бригада НГУ/Facebook)

Основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный рассказал в эфире Radio NV, что самым горячим направлением остается покровско-торецкое, откуда враг рвется к Константиновке.

«Она становится уже прифронтовым городом. Это была ситуация абсолютно прогнозируемая, потому что враг продавил немного нашу оборону. Они прошли эту трассу, которая идет на Константиновку, и для защитников ситуация довольно тяжелая. Но оборона держится и говорить, что мы сейчас будем сдавать город, пожалуй, довольно рано», — пояснил эксперт.

Реклама

Он рассказал, что на северо-слобожанском направлении атаки оккупантов захлебнулись и они сфокусировались сейчас на Донбассе:

Редактор: Анастасия Созоновая

Теги:   Радио NV Война России против Украины Донецкая область Сумская область Константиновка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies