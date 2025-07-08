«Константиновка уже прифронтовой город». Сейчас РФ сфокусировалась на захвате всей Донецкой области: каковы их шансы на успех — Нарожный
Боевая работа артиллеристов отдельной артиллерийской бригады НГУ (Фото: Отдельная артиллерийская бригада НГУ/Facebook)
Основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный рассказал в эфире Radio NV, что самым горячим направлением остается покровско-торецкое, откуда враг рвется к Константиновке.
«Она становится уже прифронтовым городом. Это была ситуация абсолютно прогнозируемая, потому что враг продавил немного нашу оборону. Они прошли эту трассу, которая идет на Константиновку, и для защитников ситуация довольно тяжелая. Но оборона держится и говорить, что мы сейчас будем сдавать город, пожалуй, довольно рано», — пояснил эксперт.
Он рассказал, что на северо-слобожанском направлении атаки оккупантов захлебнулись и они сфокусировались сейчас на Донбассе: