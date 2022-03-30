Сводка. Оккупанты отвели часть войск с киевского и черниговского направления — Генштаб 30 марта, 20:33 Цей матеріал також доступний українською Техника оккупантов (Фото:General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook)

Российские оккупанты отводят часть войск с киевского и черниговского направления. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в традиционной сводке.

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«Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляется частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что у оккупантов трудности с техникой, которая снимается с долгосрочного хранения.

«По имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники. Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей для дальнейшего ее восстановления», — сообщили в Генштабе.

Войска РФ продолжают нести значительные потери: по информации ведомства, 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с 200 погибшими военнослужащими.

Беларусь продолжает отрицать участие в войне, пишет пресс-центр. При этом государство предоставляет территории для размещения российских войск и техники, а также места для установок по запуску крылатых и баллистических ракет. Также Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться лечебными заведениями на своей территории.

«В соответствии с международными правовыми актами, как агрессор может рассматриваться страна, предоставляющая свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране», — уточняют в Генштабе.

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