ГУР: войска РФ стягивают в Украину устаревшую советскую технику — видео
РФ отправляет в Украину вооружения, находившиеся на консервации с 1970 годов (Фото:ГУР)
Решительный отпор украинцев лишил российскую армию значительной части ее вооружений, в связи с чем ВС РФ приходится восполнять свои потери устаревшей советской техникой.
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Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.
Там рассказали, что законсервированная военная техника, которую россияне начали стягивать в Украину, находилась на базах хранения с 1970 годов.
«Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов», — отметили в ГУР.
В частности, соцсетях появилось видео переброски устаревших Градов на шасси Зил-131 и зенитно-ракетных комплексов С-200, разработанных еще в 1964 году.
Кроме того, в течение апреля:
- с арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (Уссурийск, Приморский край) Восточного военного округа снято 18 САУ Мста-С;
- с 94-го арсенала ГРАУ (Омск) — 28 САУ Акация;
- с арсенала комплексного хранения ракетно-артиллерийского вооружения (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа — 15 САУ Мста-С, 5 САУ Акация, 20 САУ Гвоздика;
- с 109-го арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.) — 15 РСЗО Ураган и 11 ТРК Точка-У.
- с арсеналов Западного военного округа — 6 РСЗО Град; 8 РСЗО Ураган и 7 ТОМ РСЗО Ураган.
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