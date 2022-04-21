ГУР: войска РФ стягивают в Украину устаревшую советскую технику — видео

21 апреля, 10:55
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РФ отправляет в Украину вооружения, находившиеся на консервации с 1970 годов (Фото:ГУР)

РФ отправляет в Украину вооружения, находившиеся на консервации с 1970 годов (Фото:ГУР)

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Решительный отпор украинцев лишил российскую армию значительной части ее вооружений, в связи с чем ВС РФ приходится восполнять свои потери устаревшей советской техникой.

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Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Там рассказали, что законсервированная военная техника, которую россияне начали стягивать в Украину, находилась на базах хранения с 1970 годов.

Видео дня

«Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов», — отметили в ГУР.

В частности, соцсетях появилось видео переброски устаревших Градов на шасси Зил-131 и зенитно-ракетных комплексов С-200, разработанных еще в 1964 году.

https://twitter.com/RuslanLeviev/status/1514966084167819270
https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1516828714306355201

Кроме того, в течение апреля:

  • с арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (Уссурийск, Приморский край) Восточного военного округа снято 18 САУ Мста-С;
  • с 94-го арсенала ГРАУ (Омск) — 28 САУ Акация;
  • с арсенала комплексного хранения ракетно-артиллерийского вооружения (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа — 15 САУ Мста-С, 5 САУ Акация, 20 САУ Гвоздика;
  • с 109-го арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.) — 15 РСЗО Ураган и 11 ТРК Точка-У.
  • с арсеналов Западного военного округа — 6 РСЗО Град; 8 РСЗО Ураган и 7 ТОМ РСЗО Ураган.
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооружение Российская военная техника ГУР Война России против Украины

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