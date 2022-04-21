ГУР: войска РФ стягивают в Украину устаревшую советскую технику — видео 21 апреля, 10:55 Цей матеріал також доступний українською РФ отправляет в Украину вооружения, находившиеся на консервации с 1970 годов (Фото:ГУР)

Решительный отпор украинцев лишил российскую армию значительной части ее вооружений, в связи с чем ВС РФ приходится восполнять свои потери устаревшей советской техникой.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Там рассказали, что законсервированная военная техника, которую россияне начали стягивать в Украину, находилась на базах хранения с 1970 годов.

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«Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов», — отметили в ГУР.

В частности, соцсетях появилось видео переброски устаревших Градов на шасси Зил-131 и зенитно-ракетных комплексов С-200, разработанных еще в 1964 году.

Кроме того, в течение апреля:

с арсенала ракетно-артиллерийского вооружения ( Уссурийск, Приморский край) Восточного военного округа снято 18 САУ Мста-С;

с 94-го арсенала ГРАУ ( Омск) — 28 САУ Акация;

с арсенала комплексного хранения ракетно-артиллерийского вооружения ( Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа — 15 САУ Мста-С, 5 САУ Акация, 20 САУ Гвоздика;

с 109-го арсенала ГРАУ ( Батарейная, Иркутская обл.) — 15 РСЗО Ураган и 11 ТРК Точка-У.

с арсеналов Западного военного округа — 6 РСЗО Град; 8 РСЗО Ураган и 7 ТОМ РСЗО Ураган.



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