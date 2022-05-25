Соцсети: РФ расконсервировала для отправки в Украину устаревшие советские танки T-62 — видео 25 мая, 14:28 Цей матеріал також доступний українською T-62 были сняты с производства еще в 70-х годах прошлого века (Фото:Скриншот видео InformNapalm)

Из-за огромных потерь в бронетехнике в Украине российские войска решили расконсервировать и отправить на фронт устаревшие советские танки T-62.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео.

По данным InformNapalm, указанная техника была снята с хранения для доукомплектации 150-й мотострелковой дивизии, которая понесла в Украине одни из наибольших потерь в технике.

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Последнее боевое применение T-62, которые производились в СССР с 1962 по 1975 год, было зафиксировано во время российского вторжения в Грузию в 2008 году, а в 2013-м минобороны РФ говорило о планах по утилизации этих танков, поскольку они слишком устаревшие, а боеприпасов для их орудий на складах практических не осталось.

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