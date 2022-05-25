Соцсети: РФ расконсервировала для отправки в Украину устаревшие советские танки T-62 — видео

25 мая, 14:28
Цей матеріал також доступний українською
T-62 были сняты с производства еще в 70-х годах прошлого века (Фото:Скриншот видео InformNapalm)

T-62 были сняты с производства еще в 70-х годах прошлого века (Фото:Скриншот видео InformNapalm)

Из-за огромных потерь в бронетехнике в Украине российские войска решили расконсервировать и отправить на фронт устаревшие советские танки T-62.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео.

По данным InformNapalm, указанная техника была снята с хранения для доукомплектации 150-й мотострелковой дивизии, которая понесла в Украине одни из наибольших потерь в технике.

Видео дня
Читайте также:

РФ отправляет в Украину вооружения, находившиеся на консервации с 1970 годов (Фото:ГУР) ГУР: войска РФ стягивают в Украину устаревшую советскую технику — видео

Последнее боевое применение T-62, которые производились в СССР с 1962 по 1975 год, было зафиксировано во время российского вторжения в Грузию в 2008 году, а в 2013-м минобороны РФ говорило о планах по утилизации этих танков, поскольку они слишком устаревшие, а боеприпасов для их орудий на складах практических не осталось.

https://www.youtube.com/embed/qXT44lFlac0
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Российские танки Российская военная техника Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X