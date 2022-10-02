РФ начала перебрасывать своих мобилизованных на юг Украины, но им все равно сложно — оперативное командование 2 октября, 14:15 РФ уже подтягивает мобилизованных на юг Украины (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По имеющейся информации, россияне уже подтягивают только что набранных мобилизованных на юг Украины, однако эта задача для них очень усложнена.



Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинская сторона держит под огневым контролем все транспортные артерии. И хотя россияне пытаются как-то ремонтировать их или использовать альтернативные средства — катера, баржи, паромы, понтоны, — фактически им ничего не удается.

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Гуменюк отметила, что в связи в этим оккупанты не могут обеспечивать свои подразделения самым необходимым — питьевой водой, средствами защиты, боеприпасами.

В таких обстоятельствах у военных РФ нет ни сил, ни резервов, ни мотивации на наступательные действия, сказала она.

«Но все же сосредоточение сил на правом берегу еще достаточно мощное и большое. Они осуществляют маневры этими силами в зависимости от того, на каких направлениях наши войска принимают активные меры. Именно поэтому мы еще раз подчеркиваем необходимость соблюдения информационной тишины, чтобы не информировать оккупанта о наших намерениях и реализации наших планов», — подчеркнула Гуменюк.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

