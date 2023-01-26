Боеспособность будет ограничена. Россия может отправить в Украину обученных в Беларуси мобилизованных — разведка Британии 26 января, 09:23 Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Россия, вероятно, завершила подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси, где ее обучали с осени 2022 года. Большинство состава вернулось в РФ, откуда, почти наверняка, его задействуют в войне против Украины.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании за четверг, 26 января.

Там рассказали, что дивизия входит в состав 1-й гвардейской танковой армии и понесла большие потери на начальном этапе полномасштабной войны. Сейчас она состоит преимущественно из мобилизованных россиян, использующих старое оборудование. Их боеспособность, вероятно, будет ограничена, несмотря на подготовку, которая длилась несколько недель, считают в разведке.

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«Существует реальная возможность того, что другие российские подразделения проходят ротацию в Беларуси для аналогичной подготовки, и что Россия продолжит использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для поддержки своих сил в Украине», — заключают британцы.

25 января в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что на территории Беларуси находятся почти 6 тысяч российских военных. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию РФ.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не видят перемещений техники и личного состава врага возле границы.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что вокруг столицы создано несколько рубежей общей протяженностью около 1000 км, а граница с Беларусью — сплошные завалы и минные поля.