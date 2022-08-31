Из-за огромных потерь РФ призывает для обороны Крыма уже даже из Москвы и Петербурга — ГУР 31 августа, 09:57 РФ отправит в Крым 1200 срочников (Фото:ГУР)

Несмотря на свои огромные потери в Украине, российские войска пытаются усилить свое присутствие в оккупированном Крыму, чтобы помешать его освобождению.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, для этого кремлевский режим решился даже на массовый призыв в армию жителей Московской и Ленинградской областей, хотя ранее собирал свое «пушечное мясо» преимущественно на национальных окраинах.

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«Призванными во время скрытой мобилизации „москвичами“ и „питерцами“ будут комплектоваться военные части, дислоцированные в Крыму», — говорится в сообщении.

С целью доукомплектования воинских частей и усиления обороны полуострова российским командованием было принято решение отправить туда 1200 срочников.

«Поскольку на территории временно оккупированного Крыма боевые действия пока не идут, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать все установленные законом надбавки. 1200 военнослужащих срочной службы будут служить и умирать под ударами украинских войск и от рук партизан за зарплату срочника… Экономия средств также состоится и за счет невыплаты компенсации при гибели военнослужащих, ведь участие срочников в боевых действиях РФ отрицает», — отметили в ГУР.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма, призвав их держаться подальше от стратегических объектов российской армии, поскольку они и далее будут уничтожаться украинскими военными.

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