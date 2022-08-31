Из-за огромных потерь РФ призывает для обороны Крыма уже даже из Москвы и Петербурга — ГУР

31 августа, 09:57
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РФ отправит в Крым 1200 срочников (Фото:ГУР)

РФ отправит в Крым 1200 срочников (Фото:ГУР)

Несмотря на свои огромные потери в Украине, российские войска пытаются усилить свое присутствие в оккупированном Крыму, чтобы помешать его освобождению.

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Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, для этого кремлевский режим решился даже на массовый призыв в армию жителей Московской и Ленинградской областей, хотя ранее собирал свое «пушечное мясо» преимущественно на национальных окраинах.

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«Призванными во время скрытой мобилизации „москвичами“ и „питерцами“ будут комплектоваться военные части, дислоцированные в Крыму», — говорится в сообщении.

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С целью доукомплектования воинских частей и усиления обороны полуострова российским командованием было принято решение отправить туда 1200 срочников.

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«Поскольку на территории временно оккупированного Крыма боевые действия пока не идут, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать все установленные законом надбавки. 1200 военнослужащих срочной службы будут служить и умирать под ударами украинских войск и от рук партизан за зарплату срочника… Экономия средств также состоится и за счет невыплаты компенсации при гибели военнослужащих, ведь участие срочников в боевых действиях РФ отрицает», — отметили в ГУР.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма, призвав их держаться подальше от стратегических объектов российской армии, поскольку они и далее будут уничтожаться украинскими военными.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Санкт-Петербург Российская агрессия Москва Российские военные Война России против Украины

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