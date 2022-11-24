Россия открыла реестры захваченных территорий и «назначила» на должности российских чиновников — Схемы

24 ноября, 13:09
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Освобожденный Херсон 20 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Освобожденный Херсон 20 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Страна-агрессор Россия открыла реестры временно захваченных украинских территорий. Об этом идет речь в расследовании Схем, опубликованном в четверг, 24 ноября.

По данным журналистов, в конце октября в реестре юридических лиц российской федеральной налоговой службы появились данные с захваченных Россией территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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Схемы установили, что на «руководящие должности» в фейковых оккупационных структурах страна-террорист часто назначает российских чиновников. Так, оккупационное «управление федеральной службы судебных приставов Херсонской области» возглавил россиянин Андрей Тагаев — глава управления федеральной службы судебных приставов в Ульяновской области.

Заместитель прокурора Кировской области и старший советник юстиции Андрей Петров был назначен оккупантами «временным и.о.» фейкового прокурора украинской Херсонской области.

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«Прокуратуру» террористической группировки «ЛНР» «возглавил» зампрокурора Дагестана Глеб Михайлов, а «главным судебным приставом» на захваченной оккупантами части территории Запорожской области стал Александр Мосеенков — «руководитель» «управления федеральной службы судебных приставов» в оккупированном Севастополе.

По информации Схем, в российский реестр также внесли данные о фейковых структурах и их главарях, которые действовали в ОРДЛО до подписанного главой российского режима Владимиром Путиным юридически никчемного «указа» о «присоединении» захваченных украинских территорий.

9 ноября страна-агрессор Россия объявила о выводе своих оккупационных войск из Херсона и с правобережной части области. Российские оккупанты вынуждены были пойти на такой шаг, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления защитников Украины на этом направлении.

11 ноября в Херсон вошли первые подразделения украинской армии. В Генштабе ВСУ 17 ноября сообщили, что защитники Украины освободили до 5580 кв. км украинской территории и 198 населенных пунктов на юге.

https://www.youtube.com/embed/ozpS3FQatK8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Россия Запорожская область Херсонская область Схемы Программа расследований Схемы ОРДЛО Оккупированные территории Война России против Украины Временно оккупированные территории

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