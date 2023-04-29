«Из-за открытого уголовного дела». В России отказываются возвращать в Украину депортированную 14-летнюю девочку — Лубинец 29 апреля, 15:56 Омбудсмен Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Telegram)

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россияне возбудили судебное дело против депортированной украинской 14-летней девочки. Это вроде бы стало поводом для того, чтобы отказываться возвращать ее в Украину.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Мы показали (на заседании Совбеза ООН — ред.) фото этой девочки. Ей 14 лет, и ее забрали совершенно сознательно россияне, и сознательно ее держат фактически в плену и не допускают других украинских детей к ней. Потому что, когда мы начали заниматься вопросом ее возвращения домой, то россия якобы открыла там уголовное производство против нее», — пояснил омбудсмен.

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По его словам, девочку осматривали медики без разрешения ее родителей.

Лубинец добавил, что россияне не вернут ребенка до завершения «судебного дела».

Уполномоченный ВР считает, что на самом деле этот случай еще раз показал то, что РФ не хочет возвращать украинских детей.

«Даже только вдумайтесь (в этот — ред.) цинизм: мама в Украине, она разыскивает своего ребенка, и россияне, зная это, придумывают какое-нибудь судебное дело — только для того, чтобы не отдать (нам — ред.) девочку, чтобы это не был примером того, что все же мы можем забирать украинских детей», — добавил Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен призвал ООН не только выражать глубокую обеспокоенность, но и создать действенный механизм для возвращения украинских детей домой. Он считает, что ООН должна создать специальную миссию, которая бы поехала на территорию страны-агрессора и забрала находящихся там украинских детей.

Украина передала Международному комитету Красного Креста список более 19 тысяч украинских детей, которых российские оккупанты незаконно депортировали с временно захваченных территорий Украины.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест Путина и Львово-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года. ПАСЕ в своей резолюции приветствовала решение Международного уголовного суда.

Как пояснил глава МКС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.