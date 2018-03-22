РФ организовала спецоперацию по вывозу из Украины товаров военного назначения

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Заказчиком были российские структуры, специализирующиеся на оснащении атомных подлодок
Фото: СБУ

Заказчиком были российские структуры, специализирующиеся на оснащении атомных подлодок

Контрразведка Службы безопасности Украины сорвали в Запорожье операцию российских спецслужб по вывозу для нужд вооруженных сил РФ товаров военного назначения.

Как сообщается, в условиях антикремлевских санкций представители российских военно-промышленных компаний при содействии силовиков пытались организовать канал поставок изделий, необходимых для обеспечения военно-морского флота России.

"Злоумышленники разработали механизм поставки товаров через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран. Затем изготовленную специализированным запорожским предприятием военную продукцию дельцы планировали поставлять в страну-агрессора", - говорится в сообщении.

Заказчиком были российские структуры, специализирующиеся на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в том числе тех, которые базируются на временно оккупированной территории АР Крым.

"Во время обысков на предприятии была изъята документация и партия товаров военного назначения, которую в ближайшее время планировали транзитом доставить в Россию", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что руководство госпредприятия поставляло в РФ высокотехнологичные товары военного назначения.

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