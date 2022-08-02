РФ объявила Азов «террористической организацией»

2 августа, 13:39
В связи с этим решением пленных бойцов Азова могут ждать обвинения в якобы «терроризме» (Фото:АЗОВ via Telegram)

В связи с этим решением пленных бойцов Азова могут ждать обвинения в якобы «терроризме» (Фото:АЗОВ via Telegram)

Кремлевский режим объявил полк спецназначения Национальной гвардии Украины Азов «террористической организацией».

Об этом во вторник, 2 августа, сообщила российская пропаганда со ссылкой на соответствующее решение верховного суда РФ.

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Таким образом он полностью удовлетворил иск генпрокуратуры страны.

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При этом в обнародованном решении полк Азов почему то назван «батальоном».

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В связи с указанным решением деятельность указанного подразделения НГУ на территории РФ «запрещается», а служившим в нем украинским военным, по российскому законодательству, грозят серьезные сроки по сфабрикованным российскими силовиками делам.

Решение о признании Азова «террористической организацией» в РФ было принято на фоне массового убийства российскими оккупантами его пленных бойцов в Еленовке, ставшего одним из самых громких и жестоких военных преступлений кремлевского режима.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Полк Азов Война России против Украины

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