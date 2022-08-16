РФ обвинила «украинских диверсантов» в подрыве ЛЭП, идущей от Курской АЭС 16 августа, 15:34 Каких либо доказательств причастности украинцев к подрыву ЛЭП россияне не предоставили (Фото:pixabay)

Кремлевский режим обвинил неких «украинских диверсантов» в повреждении линии электропередачи, идущей от Курской атомной электростанции.

Об этом со ссылкой на ФСБ РФ сообщает российская пропаганда.

В то же время, каких-либо доказательств причастности к этому украинцев россияне традиционно не предоставили.

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Как утверждается, 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области неизвестные подорвали шести опор высоковольтной ЛЭП (110, 330 и 750 кВ), через которые осуществляется энергоснабжение как самого региона, так и соседних субъектов.

Отмечается, что их уничтожение привело к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС».

В связи с этим российские силовики заявили об усилении охраны объектов атомной энергетики.

Заявление о «диверсии» появилось на фоне сообщений из Джанкойского района во временно оккупированном РФ Крыму, где, помимо взрывов на территории воинской части с боеприпасами для российской армии, загорелась также местная трансформаторная станция.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, россияне могли ее использовать для воровства электроэнергии с захваченной ими Запорожской АЭС.

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