РФ обвинила «украинских диверсантов» в подрыве ЛЭП, идущей от Курской АЭС

16 августа, 15:34
Каких либо доказательств причастности украинцев к подрыву ЛЭП россияне не предоставили (Фото:pixabay)

Каких либо доказательств причастности украинцев к подрыву ЛЭП россияне не предоставили (Фото:pixabay)

Кремлевский режим обвинил неких «украинских диверсантов» в повреждении линии электропередачи, идущей от Курской атомной электростанции.

Об этом со ссылкой на ФСБ РФ сообщает российская пропаганда.

Читайте также:
«Будет выжженная пустыня»: войска РФ заявили о готовности подорвать ЗАЭС — Энергоатом

В то же время, каких-либо доказательств причастности к этому украинцев россияне традиционно не предоставили.

Видео дня

Как утверждается, 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области неизвестные подорвали шести опор высоковольтной ЛЭП (110, 330 и 750 кВ), через которые осуществляется энергоснабжение как самого региона, так и соседних субъектов.

Отмечается, что их уничтожение привело к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС».

В связи с этим российские силовики заявили об усилении охраны объектов атомной энергетики.

Заявление о «диверсии» появилось на фоне сообщений из Джанкойского района во временно оккупированном РФ Крыму, где, помимо взрывов на территории воинской части с боеприпасами для российской армии, загорелась также местная трансформаторная станция.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, россияне могли ее использовать для воровства электроэнергии с захваченной ими Запорожской АЭС.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия ФСБ АЭС ЛЭП Диверсант Курская область Война России против Украины ДРГ

Эксклюзивы НВ

Артем Ваганов
Финансовый советник iplan.ua, соучредитель iPlan Talks
Доллар. Покупать или продавать?

Курс гривны к доллару не покидает топ обсуждаемых тем. Война стимулирует спекулянтов искать, как заработать на курсовой разнице. НБУ, в свою очередь, пытается регулировать этот вопрос, внедряя ограничительные меры.

16 августа, 15:00
Эксперты
Дариус Фору: «Определите свои сильные стороны и сосредоточьтесь на их развитии» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)
Пять шагов к тому, чтобы стать миллионером
Дариус Фору
Пять лучших авто до $10 тыс. (Фото:Car and Driver)
Некоторые любят посвежее /
Пять лучших б/у авто до $10 тыс. возрастом до пяти лет
16 августа, 07:00
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X