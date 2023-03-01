«Не поможет, но к земле привыкнут». В ОК Юг прокомментировали обустройство оккупантами обороны в Крыму 1 марта, 10:08 Обустройство обороны в Крыму не поможет оккупантам, заявили в ОК Юг (Фото:NASA)

Российские оккупанты проводят масштабные мероприятия по инженерному устройству обороны на территории захваченного Крыма. Для этого на полуостров свезли срочников из Челябинской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне в Крыму пытаются обустроить оборону и убедиться, что они способны ее удержать.

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«Но на самом деле все это выглядит больше как то, что им это не поможет, но к земле привыкнут. Пусть копают, это пока есть чем занять руки», — добавила Гуменюк.

Накануне Генштаб сообщал, что в Херсонской области представители так называемой «власти» готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма, опасаясь, что регион будет деоккупирован.

По данным ОК Юг, войска РФ на левобережной Херсонской области пытаются продвинуться ближе к Крыму.