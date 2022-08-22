ВС РФ обстреляли сразу шесть населенных пунктов в Запорожской области

22 августа, 14:07
Информации о возможных погибших или пострадавших не поступало (Фото:Нацполиция)

Информации о возможных погибших или пострадавших не поступало (Фото:Нацполиция)

Российские войска обстреляли сразу шесть населенных пунктов Запорожской области.

Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

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Целями оккупантов стали Гуляйполе, Орехов, Преображенка, Малая Токмачка, Омельник и Таврическое.

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В результате ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры, в частности, спортивный комплекс (Гуляйполе), коммунальное учреждение, предназначено для реабилитации лиц с инвалидностью (Таврическое) и территория торгового комплекса (Орехово).

Кроме того, в Преображенке и Малой Токмачке вражеские снаряды разрушили жилые дома.

В то же время информации о погибших или пострадавших среди местных жителей не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Война России против Украины

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