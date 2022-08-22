ВС РФ обстреляли сразу шесть населенных пунктов в Запорожской области
Информации о возможных погибших или пострадавших не поступало (Фото:Нацполиция)
Российские войска обстреляли сразу шесть населенных пунктов Запорожской области.
Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Целями оккупантов стали Гуляйполе, Орехов, Преображенка, Малая Токмачка, Омельник и Таврическое.
В результате ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры, в частности, спортивный комплекс (Гуляйполе), коммунальное учреждение, предназначено для реабилитации лиц с инвалидностью (Таврическое) и территория торгового комплекса (Орехово).
Кроме того, в Преображенке и Малой Токмачке вражеские снаряды разрушили жилые дома.
В то же время информации о погибших или пострадавших среди местных жителей не поступало.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.