Россияне обстреляли коммунальное предприятие в Херсоне и атаковали Никопольский район 11 мая, 21:16 Российская ракета (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Российские оккупанты в четверг, 11 мая, обстреляли территорию коммунального транспортного предприятия в Херсоне и атаковали Никопольский район с беспилотника и артиллерии.

Об обстреле Херсона сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

«Оккупанты снова ударили по Херсону, — попали в территорию коммунального транспортного предприятия», — говорится в сообщении.

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По данным ОВА, в результате вражеских обстрелов повреждена крыша здания и троллейбус. По предварительным данным, мирные люди не пострадали.

Также глава Днепропетровкого областного совета Николай Лукашук, в Telegram сообщил, что оккупанты совершили 5 обстрелов Никопольского района.

«Днем под вражеский огонь попал Никополь и Марганецкая громада. Опять тяжелая артиллерия и атака с беспилотника. В результате атаки никто не пострадал», — сообщил он.

К вечеру оккупанты ударили по Мировской громаде из тяжелой артиллерии. Территории обстрелов обследуются, добавил он.