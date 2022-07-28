Более 20 ракет по северу Украины. Что известно о последствиях утреннего удара РФ по Киевской и Черниговской областях — все подробности 28 июля, 12:58 Одна из ракет, выпущенных сегодня утром по Украине с территории Беларуси (Фото:Беларускі Гаюн)

Утром в четверг, 28 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по северным областям Украины — Киевской и Черниговской. Часть из них попала в пригород Киева, в том числе в объект инфраструктуры в Вышгородском районе.

По данным Оперативного командования Север, с 05:20 до 06:30 часов с территории Беларуси российские войска выпустили по Украине более 20 ракет. «Также работала наша система противовоздушной обороны», — уточнили в ОК Север.

Видео дня

Сообщений о жертвах или пострадавших пока не было.



По данным оппозиционного белорусского Телеграмм-канала Беларускі Гаюн, отслеживающий военную активность РФ в Беларуси, запуски были осуществлены из района аэродрома Зябровка (граничащая с Украиной Гомельская область Беларуси). Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко передал этот аэродром под полный контроль России.

Что известно о «прилетах» ракет:



более 10 ракет было выпущено по Черниговской области, 9 из них упали в лесном массиве на территории Гончаровской громады;

пять « прилетов» зафиксировано в Вышгородском районе Киевской области ( сообщалось о попадании в «объект инфраструктуры»), еще две ракеты в регионе сбили силы ПВО.

Сегодня Украина впервые отмечает День украинской государственности .



НВ следит за последствиями массированного ракетного удара по северу Украины 28 июля.

12:52 Удары были нанесены по воинской части в Лютеже и по позициям ВСУ в Гончаровском, есть потери

Утренние удары РФ были нанесены по воинской части в селе Лютеж Киевской области, а также по позициям ВСУ в поселке Гончаровское Черниговской области.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Около 5 утра противник из акватории Черного моря и района мыса Фиолен в Крыму нанес удар шестью крылатыми ракетами типа Калибр по воинской части в Лютеже. Одно здание разрушено и два повреждено. Одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером.

По позициям ВСУ в Гончаровском противник нанес дары из РСЗО, выпустив около 20 снарядов из села Зябровки в Беларуси. Есть потери в личном составе, они уточняются.

11:50 Полиция Киевской области показала первые фото последствий ракетных обстрелов Вышгородского района

«Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все экстренные службы. Полицейские документируют последствия удара и собирают доказательства военного преступления», — заявили полицейские, подтвердив повреждения «объекта инфраструктуры».



10:28 С аэродрома Зябровка. Беларускі Гаюн показал фото запуска ракет по Украине

В Сети появились фото запуска ракет по Украине с аэродрома Зябровка, расположенного в Гомельской области Беларуси.

«Стоит напомнить, что на аэродроме со сих пор находятся до 10-и единиц зенитных ракетных комплексов С-300/400 и, предположительно, минимум 2 оперативно-тактических ракетных комплекса Искандер», — сообщил Telegram-канал Беларускі Гаюн.

08:37 Ракетные удары РФ по Черниговской области: пограничники контролируют ситуацию на границе, жителей призвали не посещать леса

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он также отметил, что пока не может разглашать место «прилетов» российских ракет.

«Сегодня мы все проснулись очень рано и это пробуждение было очень тревожным, были слышны взрывы, „приходы“. На сегодняшний день более 10 прилетов по территории Черниговской области. Сейчас не буду говорить где — из соображений безопасности. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, это сейчас не могу комментировать», — добавил Чаус.

05:38 РФ с территории Беларуси нанесла ракетный удар по Вышгородскому району под Киевом, обстрелян объект инфраструктуры

Утром в четверг, 28 июля, в Киевской области прогремели взрывы. Воздушную тревогу сегодня утром в Киеве и области объявляли несколько раз.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.