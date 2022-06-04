«О чем можно говорить с государством-террористом?». Зеленский призвал исключить РФ из ЮНЕСКО после атаки на Святогорскую лавру 4 июня, 17:59 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы российских оккупантов, в результате которых загорелся деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры. Он призвал исключить РФ из ЮНЕСКО.

По словам президента, впервые разрушенный во времена советской власти скит отстроили, а сейчас его сожгла российская армия. Зеленский подчеркнул: оккупанты знают, какой объект обстреливают, и то, что на территории Святогорской лавры нет военных целей.

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«Знают, что там прячутся от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает Лавру, как и весь Донбасс. Как и любая другая территория и любой другой объект Украины, до которого можно дотянуться. Им все равно, что именно превращать в руины», — говорится в его Telegram.



Зеленский напомнил, что Верховная Рада обратилась в ЮНЕСКО с требованием исключить Россию из организации, и каждая сожженная оккупантами в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что ей там «не место».

Он добавил: Украина ожидает логического и справедливого ответа ООН и ЮНЕСКО, поскольку статус организации не предусматривает объединение с террористами, а «изоляция России должна быть полной».

«Ни одно государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?» — подчеркнул президент.

Святогорск находится под обстрелами РФ еще с мая. На этой неделе в кельях монахов Лавры разорвались российские снаряды — четыре человека погибли, еще четверо — тяжело ранены.



В Минкульте заявили, что за 100 дней полномасштабного вторжения в Украину россияне разрушили 370 памятников культурного наследия, почти половина из которых — церкви разных конфессий.



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