«О чем можно говорить с государством-террористом?». Зеленский призвал исключить РФ из ЮНЕСКО после атаки на Святогорскую лавру

4 июня, 17:59
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы российских оккупантов, в результате которых загорелся деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры. Он призвал исключить РФ из ЮНЕСКО.

По словам президента, впервые разрушенный во времена советской власти скит отстроили, а сейчас его сожгла российская армия. Зеленский подчеркнул: оккупанты знают, какой объект обстреливают, и то, что на территории Святогорской лавры нет военных целей.

Видео дня

«Знают, что там прячутся от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает Лавру, как и весь Донбасс. Как и любая другая территория и любой другой объект Украины, до которого можно дотянуться. Им все равно, что именно превращать в руины», — говорится в его Telegram.

Читайте также:
Военное преступление по Гаагской конвенции. Инфографика с разрушениями русских оккупантов украинского культурного наследия

Зеленский напомнил, что Верховная Рада обратилась в ЮНЕСКО с требованием исключить Россию из организации, и каждая сожженная оккупантами в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что ей там «не место».

Он добавил: Украина ожидает логического и справедливого ответа ООН и ЮНЕСКО, поскольку статус организации не предусматривает объединение с террористами, а «изоляция России должна быть полной».

«Ни одно государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?» — подчеркнул президент.

Святогорск находится под обстрелами РФ еще с мая. На этой неделе в кельях монахов Лавры разорвались российские снаряды — четыре человека погибли, еще четверо — тяжело ранены.

В Минкульте заявили, что за 100 дней полномасштабного вторжения в Украину россияне разрушили 370 памятников культурного наследия, почти половина из которых — церкви разных конфессий.

Без Пушкина не было бы Путина – Виталий Ляска, Вера Агеева
https://www.youtube.com/watch?v=aejUqYyP5gk
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Церковь Святогорск Владимир Зеленский ЮНЕСКО

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X