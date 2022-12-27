Оккупанты ударили по родильному отделению в Херсоне 27 декабря, 20:27 Последствия обстрела россиянами родильного отделения в Херсоне (Фото:ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram)

Российские оккупанты во вторник, 27 декабря, обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram-канале, что в результате никто не пострадал. Внутри находились пять женщин после родов, только во вторник там родились два ребенка.

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«До атаки врачи успели завершить кесарево сечение», — написал он.

Власти Херсона советуют жителям эвакуироваться из-за того, что российские войска все чаще и массированнее обстреливают освобожденный город.

24 декабря российские войска обстреляли центр Херсона из Градов, атаковав людные места. Погибли 11 человек, 64 — были ранены. Президент Владимир Зеленский назвал удар россиян по Херсону террором и убийством «ради запугивания и удовольствия». Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством.