РФ нанесла удары по Днепру и Павлограду. Есть серьезные разрушения — ОВА 31 октября, 10:52 Удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры (Фото:ГСЧС)

В понедельник, 31 октября, российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава местной ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, прилеты зафиксированы в Днепре и Павлограде.

«Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения. Работают все службы», — рассказал Резниченко.

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ВС РФ нанесли удары по целому ряду украинских регионов десятками ракет.

Их целью было уничтожение инфраструктурных объектов в Киеве, а также в Харьковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой и Запорожской областях.

Кремлевский режим выпустил по Украине десятки ракет, в результате чего начались перебои со светом и водой, а в Офисе президента Владимира Зеленского предупредили, что из-за повреждений критической инфраструктуре в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.