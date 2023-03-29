Оккупанты обстреляли освобожденные районы Харьковской и Херсонской области, много пострадавших

29 марта, 17:31
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Последствия российских обстрелов Берислава (Фото:Володимир Літвінов/Telegram)

Последствия российских обстрелов Берислава (Фото:Володимир Літвінов/Telegram)

Российские оккупанты в среду, 29 марта, обстреляли село Подолы Харьковской области и город Берислав Херсонской области. В результате пострадали по меньшей мере четыре человека.

Об обстреле Подолов сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Сегодня в селе Подолы Купянского района под обстрел окупантов попали трое гражданских женщин 70, 69 и 68 лет. Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Состояние одной женщины — тяжелое», — пишет он.

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Синегубов добавил, что другие женщины в среднем состоянии.

Также глава Бериславской РВА Владимир Литвинов сообщил в Telegram, что оккупанты совершили очередной авиационный обстрел территории промышленных предприятий города Берислав.

Под ударом оказались бывшие производственные цеха заводов. Также, от взрывной волны пострадали около 15 домов, где повреждены крыши и выбиты окна.

«Известно об одном пострадавшем в результате обстрелов. Раненый мужчина доставлен в больницу», — сообщил Литвинов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Обстрел Харьковская область Херсонская область Берислав

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