Оккупанты обстреляли освобожденные районы Харьковской и Херсонской области, много пострадавших
Последствия российских обстрелов Берислава (Фото:Володимир Літвінов/Telegram)
Российские оккупанты в среду, 29 марта, обстреляли село Подолы Харьковской области и город Берислав Херсонской области. В результате пострадали по меньшей мере четыре человека.
Об обстреле Подолов сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
«Сегодня в селе Подолы Купянского района под обстрел окупантов попали трое гражданских женщин 70, 69 и 68 лет. Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Состояние одной женщины — тяжелое», — пишет он.
Синегубов добавил, что другие женщины в среднем состоянии.
Также глава Бериславской РВА Владимир Литвинов сообщил в Telegram, что оккупанты совершили очередной авиационный обстрел территории промышленных предприятий города Берислав.
Под ударом оказались бывшие производственные цеха заводов. Также, от взрывной волны пострадали около 15 домов, где повреждены крыши и выбиты окна.
«Известно об одном пострадавшем в результате обстрелов. Раненый мужчина доставлен в больницу», — сообщил Литвинов.