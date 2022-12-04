Из Градов и тяжелой артиллерии. Оккупанты 10 раз за ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области

4 декабря, 07:43
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Последствия ночной вражеской атаки в Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия ночной вражеской атаки в Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Всю ночь на воскресенье, 4 декабря, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Пострадали четыре общины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, оккупанты 10 раз обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии мирные города и села Днепропетровской области.

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В частности, военные РФ поразили четыре общины — Никопольскую, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую.

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Жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

По словам главы ОВА, в Червоногригоровской общине повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач.

В других общинах обследуют территории и выясняют детали атак.

Войска РФ практически каждый день обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.

В ночь на 29 ноября РФ выпустила по Днепру четыре ракеты. Они попали по частному предприятию. Уничтожены производственные помещения, начался пожар.

26 ноября РФ также нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша. Трое еще находятся в больнице. Погиб один человек.

На следующий день, 27 ноября, оккупанты атаковали Кривой Рог. Две ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры, есть серьезные разрушения.

https://www.youtube.com/embed/5lI41NOtYak
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Атака Валентин Резниченко Война России против Украины

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